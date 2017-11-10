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В Марьинском районе подорвался на растяжке житель Донецка.

Сегодня, 12:07 citynews.net.ua | Напечатать

По данным отдела коммуникации полиции Донецкой области, ЧП произошло около 03:00 12 ноября.

Сообщение в Марьинское отделение полиции поступило вчера утром от местных жителей, что около 03:00 они сначала услышали взрыв, а на утро увидели тело неизвестного.

Было установлено, что взрыв прогремел в непосредственной близости от позиций боевиков. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители связались с эвакуационной службой и вытащили труп с так называемой «красной линии». Местные следователи, тем временем, установили личность погибшего. Им оказался житель Донецка 1959 года рождения.

Сейчас полицейские выясняют, при каких обстоятельствах мужчина попал на указанную территорию.

Решается вопрос о проведении досудебного расследования.


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