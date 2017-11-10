В Житомирской области перевернулся микроавтобус, есть погибшие

В Житомирской области вчера, 12 октября 2017 года, на автодороге Новоград-Волынский - Барановка перевернулся микроавтобус, вследствие чего погибли два человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

"Водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 36-летний житель Ровенской области, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где микроавтобус перевернулся на крышу и столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 29-летний житель Ровенской области, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы. Еще две пассажирки автомобиля, жительницы Ровенской области в возрасте 31 и 28 лет, от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту ДТП открыто уголовное производство по ч 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.