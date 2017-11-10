Ученые прогнозируют резкое сокращение численности населения Украины

До 2050 года численность населения в Украине уменьшится на 5,5 млн чел., по прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

При этом численность людей трудоактивного возраста (20–59 лет) сократится на 6,6 млн, тогда как численность людей в возрасте 60 лет и старше увеличится на 2,6 млн., а их доля в населении (уровень старения) возрастет до 33%. Соотношение возрастных контингентов трудоактивного (20–59 лет) и пенсионного возраста (60 лет и старше) уменьшится с нынешних 2,6 до 2 в начале 2030-х и до 1,5 в конце прогнозируемого периода, сообщает ZN.UA.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Института Лидия Ткаченко, чтобы минимизировать негативные последствия демографических изменений, требуется переосмысление целей и инструментов политики во всех сферах.

«Принятие на государственном уровне Национального плана действий по вопросам старения, даже в самой декларативной форме, стало бы подтверждением понимания сложности данного вопроса и внимания к положению пожилых людей, дало бы возможность поставить задачу в качественно новом формате, в том числе с привлечением общественного содействия и донорских средств», - считает ученый.