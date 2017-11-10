В одном из многоквартирных домов в Черкассах прогремел взрыв, в результате которого погиб человек.

По данным сектора коммуникации полиции Черкасской области, сообщение о взрыве в полицию поступило в воскресенье, 12 ноября, около 11:00.

Сотрудники полиции установили, что в квартире взорвалась граната Ф-1, которая, как выяснилось, находилась на диване под подушкой у погибшего. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.