Пассажирам вагона №13 поезда №84 сообщением "Мариуполь-Киев" в дороге стало плохо из-за сильного запаха краски. Об этом сообщает в ФБ блоггер pauluskp.

Перед посадкой пассажиров в вагоне покрасили металлические панели, со слов проводников – "не той краской". В результате вагон превратился в газовую камеру.

"Спать невозможно, людям плохо. Вещи провонялись", - написал блогер.

Очевидцы также сообщают, что на станции в Днепре для пассажиров вызывали "скорую".

"Поезд Мариуполь-Киев 83/84. Вагон 13. Воняет свежей краской так, что люди не выдерживают и просят дать им другие места в связи с отравлением. Покрашено все железное внутри вагона и купе. В том числе батареи и багажные сундуки. Люди буквально спят на свежей краске. Краска свежая и липкая… Старикам, ехавшим в вагоне плохо. Там же едет вот прямо сейчас муж, здоровый, крепкий мужчина. Теперь с дикой головной болью, болью в горле и с сиплым голосом его переселили в плацкартный вагон. Я посмотрела, что делать при отравлении краской - дышать свежим воздухом - в поезде это невозможно, много пить щелочного питья, типа Боржоми - в поезде этого нет. Пить теплое молоко - в поезде этого нет. Пассажиров, который выходят в Днепре, будет встречать скорая", - рассказала пользователь Фейсбука Оксана Дмитровская.