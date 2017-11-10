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В Киеве полиция задержала автомобиль со взрывчаткой

Вчера, 21:19 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве полиция задержала автомобиль со взрывчаткой В Киеве спецназовцы задержали автомобиль со взрывчаткой.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В частности, указано, что на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе работники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека.

"В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена ​​к использованию", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с молодыми людьми, которые ее перевозили и не имели при себе средств связи, общаются следователи и сотрудники СБУ. "Вероятно, у них есть сообщники. Следственно-оперативная группа проводит документирование и устанавливает все обстоятельства произошедшего", - доложили в правоохранительном ведомстве.

Там также добавили, что по приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, все патрульные наряды (как пешие, так и автомобильные) переведены в повышенную готовность, а, следовательно, усиленно будут патрулировать вокзалы, станции метрополитена и места массового пребывания людей. К отработкам привлечены также 200 военнослужащих Национальной гвардии.


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