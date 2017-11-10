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В Одесской области из-за религиозного фанатизма родителей 20 детей заболели корью

Вчера, 18:25 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесской области из-за религиозного фанатизма родителей 20 детей заболели корьюВ селе Виноградовка Болградского района (Одесская область) 20 детей заболели корью из-за отказа от вакцинации. Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, нежелание делать прививки выразили их родители по религиозным взглядам. Для предотвращения распространения вируса среди детей в местной школе продлили каникулы.

«В селе есть религиозная община, которая выступает против прививок. Дети из этой общины заболели вирусом кори. Для остановки распространения заболевания, в местной школе продлили каникулы. Для защиты детей от болезни рекомендуется делать прививки. Качественная и безопасная вакцина имеется в достаточном количестве», - так прокомментировал ситуацию директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Вячеслав Полясный.

На начало ноября в Одесской области подтвержден диагноз корью в 798 больных, из них 551 - дети. Больше всего случаев заболевания в Одессе - 58%. В октябре количество больных выросло в 3,2 раза, по сравнению с сентябрем. По данным врачей, не прошедших вакцинацию 95% людей, заболевших корью, из них были привиты лишь 5%, однократно - 3% и двукратно -2%.


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