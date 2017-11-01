В Харькове в результате аварии пострадали 11 человек

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали одиннадцать пассажиров маршрутки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области в Facebook.

"ДТП произошло 10 ноября примерно в 18:35 в Холодногорском районе. Предварительно установлено, что на Новоивановском мосту столкнулись две маршрутки, которые двигались в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали 11 пассажиров маршрутки", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, пострадавшие с незначительными повреждениями доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Состояние их здоровья удовлетворительное. Так, решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия