Фильм по роману Сергея Жадана получит 35 тыс евро на постпродакшн

На фестивале Connecting Cottbus среди 50 европейских кинопроектов сразу два украинских фильма победили в номинациях Coco Best Pitch Award и Work-in-Progress.

Фильм режиссера Катерины Горностай "Стоп-Земля" получил награду в Coco Best Pitch Award и Coco Producers Network Award. В качестве приза съемочная группа получила 1,5 тыс. евро и аккредитацию на Cannes Producer's Network в рамках Каннского кинофестиваля-2018.

Картина по роману Сергея Жадана "Ворошиловград" стала лучшей в новой категории фестиваля Work-in-Progress исъемочная команда получит приз в размере 35 тысяч евро на постпродакшн.

"Мы снова победили. Немецкий Котбус становится удачным местом для нашего фильма. В прошлом году экспертная публика выбрала "Ворошиловград" как лучший проект среди многих в Центральной и Восточной Европе. Мы восприняли это, как жест доверия и большой аванс", - отметил во время получения награды режиссер проекта Ярослав Лодыгин.