Насалик: До конца года будет закуплено новое оборудование для шахт на 1 миллиард

Горные предприятия в течение ноября-декабря должны освоить 1 млрд грн на закупку нового оборудования.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, - сообщает "Укринформ".

"Впервые за четыре года правительство Гройсмана выделило один миллиард на техническое переоснащение. Думаю, что в ноябре-декабре эти средства будут трансформированы в шахтное оборудование", - сказал Насалик.

Он отметил, что парламент поддержал предложение выделить на следующий год на модернизацию шахт 2,5 млрд грн.

"Что это даст нашей стране? На 3,5 млн тонн уменьшилось потребление антрацитовой группы угля, но увеличилось потребление газовой группы. Поэтому мы все сделаем для того, чтобы до конца лета следующего года не было ни одной убыточной шахты", - добавил министр