В Одессе организатор информаторской сети ДНР получил 4 года тюрьмы

Приморский районный суд Одессы приговорил к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы организатору информаторской сети террористической организации "Донецкая народная республика".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины. По данным следствия, четверо информаторов по заданию кураторов из самопровозглашенной ДНР собирали в разных городах Украины и передавали данные о силах антитеррористической операции.

"Злоумышленники, в частности, сообщали кураторам о позывных, радиочастотах, местах дислокации, количестве личного состава, вооружения и бронетехники и позициях украинских военных", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали организатора сети при пересечении линии разграничения для получения информации от агентов. Приговор Приморского райсуда Одессы вступил в законную силу.