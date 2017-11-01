В Одесской области на взятке задержали чиновника ГФС

В Одесской области на взятке задержали чиновника ГФССегодня, 15:53
В Одесской области за взятку задержали начальника областного управления Государственной фискальной службы.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Мужчина требовал взятку за непринятие мер действия по выявленным правонарушением.
Правоохранители задокументировали вымогательство и получение злоумышленником 10 тысяч гривен взятки. Мужчину задержали 9 ноября во время получения им обусловленной суммы. Правонарушителю грозит наказание за получение неправомерной выгоды должностным лицом. На данный момент проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.