В Одесской области на взятке задержали чиновника ГФС

В Одесской области за взятку задержали начальника областного управления Государственной фискальной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Мужчина требовал взятку за непринятие мер действия по выявленным правонарушением.

Правоохранители задокументировали вымогательство и получение злоумышленником 10 тысяч гривен взятки. Мужчину задержали 9 ноября во время получения им обусловленной суммы. Правонарушителю грозит наказание за получение неправомерной выгоды должностным лицом. На данный момент проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.