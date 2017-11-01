Чалый рассказал, какое вооружение Украина получит от США

США расширят спектр помощи Украине.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

«Имеем дальнейшую поддержку США оборонных возможностей Украины. Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает 350 млн долл. на помощь Украине в сфере безопасности и существенное расширение ее направлений. Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонительного характера», – написал Чалый.

Помощь включает в себя средства на реабилитацию в медицинских учреждениях США украинских военных, получивших ранения, а также обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере.

«Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны», – также сообщил посол.