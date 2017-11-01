Аваков: На дорогах Украины в 2016 году погибло больше людей, чем в АТО

В 2016 году в Украине в дорожных авариях погибло вчетверо больше людей, чем военнослужащих в зоне конфликта на Донбассе.

Об этом на заседании Кабинета министров рассказал министр МВД Арсен Аваков.

Он озвучил статистические данные, согласно которым в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибло 3187 человек, травмировано более 32 тысяч людей. За 9 месяцев 2017 года на дорогах погибло 2317 и травмировано 25 тысяч человек.

«Для сравнения скажу, что за 2016 год в зоне АТО погибло 763 военнослужащих и правоохранителей. То есть на дорогах Украины в 2016 году погибло вчетверо больше людей, чем на фронте», — сказал Аваков.