Сущенко оставили под стражей до 30 ноября

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты на решение о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко до 30 ноября.

Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Жалоба отклонена. Сущенко оставили под стражей», – отметил он.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.