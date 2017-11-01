В оборонном бюджете США расширены направления поддержки Украины

Оборонный бюджет США, предусматривающий 350 миллионов долларов на помощь Украине, расширяет направления поддержки.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook.

"Имеем дальнейшую поддержку США оборонных возможностей Украины.

Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает 350 млн долл. на политику безопасности в помощь Украине и существенное расширение ее направлений.

Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера", - говорится в сообщении.

Также, в него включены средства на реабилитацию раненых военнослужащих в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере.

"Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства:

радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - написал Чалый.