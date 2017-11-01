Япония упрощает визовый режим с Украиной с 1 января

Украинцы со следующего года смогут оформлять многократные туристические визы в Японию Япония с 1 января 2018 года упрощает визовый режим с Украиной.

Об этом говорится в сообщении посольства Японии в Украине по итогам визита министра иностранных дел Японии Кадзуюки Накано в Киев.

Сообщается, что по случаю визита Накано для переговоров с правительством Украины определены меры по упрощению визовых требований для краткосрочного пребывания для граждан Украина (владельцев обычных загранпаспортов), которые вступят в силу с 1 января 2018 года.

В частности, Япония расширяет круг заявителей, которые имеют право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, а также культурных и научных деятелей, а срок действия виз увеличат с 3 до 5 лет.

Кроме того, в дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туристическими. А в случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не потребуется предоставлять документы от гаранта.