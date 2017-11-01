На Харьковщине впервые в Украине запустили энергосберегающий проект в жилых домах

Впервые в Украине Харьковский регион реализует пилотный проект поквартирного оснащения средствами учета тепловой энергии в жилом доме общей стоимостью 295,0 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

«На сегодня является важным проведение энергосберегающих мероприятий с участием жителей многоквартирных жилых домов и снижение сумм начислений за услугу централизованного теплоснабжения при условии поквартирного учета тепла», - заявил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк.

По его словам, эта концепция была предложена ООО «МРК «Теплоэнергия», на базе которой был разработан пилотный проект.

«Департамент провел несколько совещаний, и Чугуевский городской голова Галина Минаева поддержала предложение относительно внедрения этого проекта в городе Чугуев, - отмечает Сергей Магдисюк. - Этот проект предложено внедрять в доме ОСМД, он четырехэтажный, 32-квартирный, расположенный по адресу: г. Чугуев, ул. Якира, 32б, за средства местного бюджета и ОСМД».

В департаменте отмечают, что решение вопроса снижения потерь тепла в многоквартирном доме возможно при условии привлечения к этому процессу жителей – собственников квартир.

«На сегодня активно проводится работа по оборудованию домов приборами учета тепловой энергии, однако только при условии наличия прибора учета в своей квартире ее владелец сможет по своему усмотрению увеличивать или уменьшать количество подаваемого тепла, независимо от своих соседей, и, как следствие, иметь стимул для утепления квартиры для получения экономического результата, - говорят специалисты. - Особенно это актуально сегодня, когда тарифы на услугу централизованного теплоснабжения значительно выросли. «Вертикальная» однотрубная система теплоснабжения, которая есть почти во всех многоквартирных домах советской застройки, делает невозможным оборудование квартир в них счетчиками тепла. Решение этого вопроса возможно при условии проведения реконструкции существующей системы теплоснабжения и внедрения «горизонтальной» двухтрубной системы отопления».

Предлагается поквартирная система отопления, двухтрубная, что обеспечивается теплом от общего ввода в дом от квартальной котельной. Имеющиеся в квартирах нагревательные приборы отрезаются от стояков существующей системы и подключаются к вновь проложенным поквартирным трубопроводам. На вводе в помещение каждой квартиры устанавливается узел учета тепловой энергии с ультразвуковым теплосчетчиком, который состоит из ультразвукового датчика расхода, электронного индикаторного блока и датчиков температуры.

Таким образом, предусматривается возможность гидравлической наладки систем отопления и отключения любого радиатора от системы отопления без опорожнения системы. Также поддерживается нормативная температура воздуха внутри отапливаемых помещений. Удаление воздуха из систем осуществляется через краны Маевского.

«Это позволит не только улучшить качество теплоснабжения и уменьшить примерно на 20% потребление тепловой энергии, а, соответственно, и потребление газа для производства тепловой энергии на котельной», - подытожил Сергей Магдисюк.