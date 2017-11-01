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В России предлагают ввести ограничение аккредитации для украинских СМИ

Вчера, 16:53 citynews.net.ua | Напечатать

В Российской Федерации предлагают обсудить введение ограничения аккредитации для украинских СМИ.

Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, сообщает "РИА Новости".

По словам Пушкова, РФ должна принять меры, связанные с ограничением возможности аккредитации для украинских СМИ "в ответ на постоянное нарушение прав российских журналистов в Украине". "Мы должны на такие случаи реагировать. От нас зависит, давать ли аккредитацию украинским журналистам, тем более, что есть СМИ, известные своим русофобским подходом. Почему бы нам не ввести новые требования для аккредитации СМИ, например, требование непредвзятой, объективной информации?" - заявил он. Пушков отметил, что имеет ввиду не цензуру.


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