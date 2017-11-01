Рада внесла изменения в госбюджет-2017

Рада внесла изменения в госбюджет-2017Сегодня, 15:59
Верховная Рада приняла закон № 7258 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».
Как сообщается на сайте парламента, закон поддержали 292 народных депутата.
Документом предусмотрено перераспределение бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов на 2017 год.
Законом вносятся изменения в показатели расходов общего фонда государственного бюджета:
увеличить общий объем субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на:
предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг на 7 620,3 млн грн (до 68 794 млн грн);
осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий на 1149 млн грн;
медицинской субвенции на 300 млн грн;
увеличить расходы для финансового обеспечения:
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на 90,8 млн грн;
Национальной полиции Украины на 1 594,8 млн грн;
Службы внешней разведки Украины на 200 млн грн;
увеличить на 238,4 млн грн расходы Министерства здравоохранения Украины на лечение за границей граждан Украины, которым не может быть оказана соответствующая медицинская помощь в Украине.
Указанное увеличение расходов общего фонда предлагается обеспечить за счет уменьшения объема расходов по бюджетным программам:
«Обслуживание государственного долга» - в 3573 млн грн;
«Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда» - на 7 620,3 млн грн.
Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета и технико-юридическими правками.