Польский сейм заслушает отчет об отношениях с Украиной

Польский сейм сегодня, 9 ноября 2017 года, заслушает отчет правительства об отношениях с Украиной.

Об этом заявил спикер сейма Марек Кухцинский, передает "Польское радио".

Сообщается, что ранее депутат оппозиционной партии Гражданская платформа Славомир Нитрас попросил включить в повестку дня отчет правительства на данную тему и сослался на слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского на тему польско-украинских отношений. Он, в свою очередь, заявлял о запрете на въезд украинцам с антипольскими взглядами и говорил, что подумает, рекомендовать ли президенту Польши осуществлять декабрьский визит в Украину.

По словам Нитраса, "язык" МИД Польши ухудшает польско-украинские отношения.

"Этот язык не помогает ни нам, ни Украине, он ухудшает наши отношения. Польше, Украине, Центральной и Восточной Европе необходимо сотрудничество, стабильность, предсказуемость, взаимопонимание, чтобы совместно решать проблемы, в частности исторические", - добавил он. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко инициировал чрезвычайное заседание комитета лидеров Украины и Польши.