LOT запустит рейсы из Львова в еще один аэропорт Польши

С 27 марта 2018 г. польская авиакомпания LOT начнет выполнять рейсы Ольштын-Мазуры - Львов.

Перелеты будут выполняться два раза в неделю самолетами Bombardier Q400, рассчитанными на перевозку 78 пассажиров, сообщает ЦТС.

Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Львова планируется в 01:40, приземление в аэропорту Ольштын-Мазуры - в 02:15. В обратном направлении вылет будет в 03:10, приземление во Львове - в 05:35.

Аэропорт Ольштын-Мазуры (Шиманы) является самым молодым из воздушных гаваней Польши. Он открылся в январе 2016 г.