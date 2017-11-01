LOT запустит рейсы из Львова в еще один аэропорт Польши

LOT запустит рейсы из Львова в еще один аэропорт ПольшиСегодня, 11:15
С 27 марта 2018 г. польская авиакомпания LOT начнет выполнять рейсы Ольштын-Мазуры - Львов.
Перелеты будут выполняться два раза в неделю самолетами Bombardier Q400, рассчитанными на перевозку 78 пассажиров, сообщает ЦТС.
Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Львова планируется в 01:40, приземление в аэропорту Ольштын-Мазуры - в 02:15. В обратном направлении вылет будет в 03:10, приземление во Львове - в 05:35.
Аэропорт Ольштын-Мазуры (Шиманы) является самым молодым из воздушных гаваней Польши. Он открылся в январе 2016 г.