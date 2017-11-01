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Сербия срочно вызвала своего посла из Киева

Сегодня, 09:36 citynews.net.ua | Напечатать

Первый заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Ивица Дачич вызвал для консультаций посла Сербии в Украине Раде Булатовича.

Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Стороны намерены обсудить текущие вопросы отношений с Украиной.

«Как известно, Сербия неоднократно заявляла, что уважает территориальную целостность Украины, что также подтвердилось во время председательства Сербии в ОБСЕ. Кроме того, Сербия предприняла ряд конкретных шагов в преследовании граждан страны, участвующих в иностранных войнах, включая Украину, демонстрируя приверженность соблюдению своих международно-правовых обязательств», - заявили в МИД.

Министр Дачич напомнил, что хорошо известно, что украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала.

«Целью дипломатических миссий в зарубежных странах должно стать улучшение двусторонних отношений между государствами», - подчеркнули в ведомстве.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обсудит с послом Булатовичем дальнейшую деятельность, связанную с отношениями с Украиной, в ближайшие дни.

Напомним, МИД Сербии обвинил украинского посла в стране Александра Александровича в нарушении Венской конвенции и пригрозил применить меры в связи с его скандальным интервью об использовании Россией Сербии для дестабилизации ситуации в Европе.

Лидер пророссийской оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель призвал правительство объявить персоной нон грата Александровича.

 Александрович в интервью Balkan Insight заявил, что Сербия недостаточно реагирует на факты участия своих граждан в военных действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР» и «ЛНР».


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