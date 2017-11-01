ДТП в Харькове: суд арестовал второго участника аварии

Суд в Харькове принял решение взять под стражу водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, второго участника смертельного ДТП, которое произошло 18 октября. Об этом сообщает hromadske.ua.

Дронова арестовали до конца досудебного расследования - 19 декабря - без возможности внести залог.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Дронову объявили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. По словам Дронова, его подозревают в том, что он якобы ехал на желтый свет светофора.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли пять человек, в том числе 15-летняя девушка. Шестеро прохожих, среди которых беременная женщина, были госпитализированы с травмами.