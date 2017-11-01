Шуфрича допросили в ГПУ по делу Портнова

Народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича допросили в Генпрокуратуре по делу бывшего первого замглавы Администрации президента Украины Андрея Портнова.

Об этом Шуфрич сообщил в Facebook.

"Учитывая определенный резонанс, который вызвало сообщение о необходимости допросить меня в качестве свидетеля, мой адвокат договорился со следователем, я прибыл в Генпрокуратуру сегодня в 13:50, дал показания и покинул помещение ГПУ в 14:30. По поводу предмета допроса следователь обязал меня воздержаться от комментариев", - сообщил Шуфрич.

Отметим, Портнова подозревают в том, что он после назначения на должность в администрацию экс-президента Виктора Януковича не уволился с преподавательских должностей в высших учебных заведениях.