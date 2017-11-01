В Киеве задержали похитителей женщины, требовавших 100 тысяч долларов

В Киеве злоумышленники похитили женщину и требовали с родных потерпевшей 100 тыс. долларов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба полиции.

Сообщается, что похищенную женщину удерживали около недели на территории Киевской области.

По словам Аброськина, 62-летнюю женщину-врача злоумышленники похитили вместе с ее автомобилем. Впоследствии авто было найдено на одной из улиц Киева.

Он отметил, что восемь дней похитители держали женщину в плену. Злоумышленники издевались над жертвой и ждали, чтобы ее родственники заплатили выкуп в размере 100 тыс. долларов.

"Только в результате удачно проведенной спецоперации пострадавшая освобождена, похитители задержаны. Еще раз благодарим полицейским Киевской области за спасение жизни наших граждан", - подчеркнул Аброськин.