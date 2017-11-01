Порошенко изменил условия выплаты стипендий призерам олимпиад

Президент Петр Порошенко внес изменения в положение о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Об этом говорится в указе главы государства №353/2017.

Государственная стипендия не будет назначена тем призерам Олимпиад, которые проживают в Украине, но выступают в международных соревнованиях за другие страны.

"Представление о прекращении выплаты государственной стипендии или ее восстановления вносится Министерству молодежи и спорта национальной спортивной федерацией по виду спорта, Национальным комитетом спорта инвалидов или спортивной федерацией инвалидов, которые подавали предложения о назначении государственной стипендии соответствующем стипендиату", - говорится в тексте указа.

Согласно документу дополнен пункт положения 9, где речь идет о том, что спортсмена могут лишить стипендии за прием запрещенных препаратов и участие в соревнованиях под флагом других стран.

Государственная стипендия не будет назначаться призерам Олимпиад, которые достигли пенсионного возраста.