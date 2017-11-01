Мининфраструктуры хочет запустить лоукосты в Гостомель и Нежин

Для развития региональных аэропортов критически важным является привлечение бюджетных авиакомпаний.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, представляя авиационную транспортную стратегию Украины до 2030 г., сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Стратегия, в частности, предусматривает развитие аэродромов в Гостомеле, Белой Церкви, Нежине и Житомире для расширения лоукост-перевозок.

"Расширение сегмента доступных авиаперевозок является залогом развития авиационной отрасли. Лоукосты или авиакомпании, которые готовы работать в низком ценовом сегменте, - ключевые факторы, которые будут стимулировать развитие региональных аэропортов, а также сопутствующей транспортной инфраструктуры в Украине. Лоукосты - это не трагедия для аэропорта, а шанс нарастить объемы перевозок, увеличить поступления от неавиационной деятельности, улучшить туристическую привлекательность региона и, как следствие, стимулировать его экономическое развитие", - подчеркнул министр.

"Мир сконцентрирован, в первую очередь, на дешевых, качественных и быстрых услугах. Это - будущее не только для центральных аэропортов Украины. Надеюсь, не только Борисполь будет хабом, но будет и ряд других региональных аэропортов, которые также будут претендовать на такую роль ".

Омелян подчеркнул, что стратегия развития региональных аэропортов предусматривает государственную поддержку.

"В этом году правительство Украины приняло решение о выделении финансирования для реконструкции взлетных полос трех региональных аэропортов: Черновицкого, Винницкого и Одесского. Надеюсь, эта практика будет продолжена и в последующие годы".