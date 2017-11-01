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Суд избрал экс-мэру Николаева меру пресечения в 160 тыс залога

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

Избрана мера пресечения бывшему городскому голове Николаева Александру Бердникову, который занимал эту должность с 1994 по 1998 год и которого подозревают в мошенничестве с инвестициями. Ему избран в качестве меры пресечения залог в 160 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

"Центральный райсуд избрал меру пресечения бывшему городскому голове Николаева, который подозревается в совершении уголовних правонарушений по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, суд принял решение об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере 160 тыс. гривень, которые необходимо внести на соответствующий счет в течение пяти дней", - говорится в сообщении.

Прокурор настаивал на содержании под стражей. Подозреваемый свою вину не признавал и просил при избрании меры пресечения принять во внимание его возраст, состояние здоровья, наличие двух несовершеннолетних детей и тот факт, что он являлся по всем вызовам следствия и суда, а следовательно - у него нет намерения уклоняться в дальнейшем.

В соответствии с объявлением о подозрении, экс-глава областного центра в 2008 году мошенническим путем завладел денежными средствами, которые инвестировал гражданин Южной Кореи в сельскохозяйственную отрасль области, на сумму около $2,5 млн.

В обосновании ходатайства по избранию меры пресечения отмечалось, что мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, может скрываться от органов досудебного расследования и суда, незаконно влиять на свидетелей, потерпевшего, экспертов, препятствовать следствию каким-то другим способом.

Но доказательств относительно возможности длительное время скрываться за рубежом, влиянить на свидетелей и препятствовать расследованию уголовного дела иным образом прокурор в судебном заседании не предоставил.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Николаева приговором Центрального районного суда от 01.07.2013 года уже был признан виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Его вина также признана коллегией судей Апелляционного суда Николаевской области в феврале 2015 года. Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, с конфискацией 1/2 части имущества.

Постановлением коллегии судей судебной палаты в уголовных делах Высшего специализированного суда Украины от 22 октября 2015 года указанные приговоры по процессуальным моментам, которые касались допроса потерпевшего гражданина Южной Кореи, отменены, а уголовное производство в отношении бывшего городского головы направлено на новое расследование.

25 октября 2017 года Бердникову снова сообщили о подозрении.


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