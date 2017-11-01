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В Новомосковске полиция обнаружила склад оружия в квартире

Сегодня, 11:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Новомосковске Днепропетровской области полицейские обнаружили в квартире оружейный арсенал. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Всего в ходе обыска в доме 38-летнего местного жителя правоохранители изъяли более 1350 патронов различного калибра, одну гранату РГД-5 с запалом, шесть пистолетов и шесть револьверов разного калибра", - говорится в сообщении.

Все изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Правоохранители решают вопрос об избрании задержанному меру пресечения.


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