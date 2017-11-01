Убийство Окуевой: найден автомат, из которого расстреляли машину

Правоохранители нашли автомат из которого расстреляли машину, в которой находились бойцы антитеррористической операции на Донбассе Амина Окуева и Адам Осмаев.

Об этом заявил член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Прямой".

"В деле об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем были следы ДНК - того человека, который им пользовался, убийцы. Следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам полиции. Они идентифицируют данное ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенными", - сообщил он.

По словам нардепа, всего в группе наемников, направленных на ликвидацию Окуевой и Осмаева, могло быть до четырех человек. "Очень серьезно готовились к такому преступлению. Целью был, конечно, и Адам, просто повезло в этой ситуации, что он остался жив", - добавил Геращенко.