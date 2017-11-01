Через линию разграничения пытались провезти почти 100 тыс. грн.

Сегодня, 7 ноября, на контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» пограничники Краматорского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через линию разграничения денежных средств. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Во время осмотра автомобиля марки «ВАЗ» под управлением гражданина Украины, который ехал на неподконтрольную территорию по маршруту «Славянск -Ровеньки», пограничным нарядом совместно с сотрудниками ГФС в кармане курточки было обнаружено денежные средства в размере 96 тыс. гривень», - говорится в сообщении.

Нарушитель и выявленные средства переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.