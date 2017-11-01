» » Колмогоров хочет вернуться на службу

Колмогоров хочет вернуться на службу

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничник Сергей Колмогоров, которого ранее осудили на 13 лет лишения свободы за выполнение приказа по остановке подозрительного автомобиля в окрестностях Мариуполя и которому Высший спецсуд отменил приговор, заявил, что хотел бы вернуться на службу после окончания суда. Об этом он сказал корреспонденту 112 Украина.

«Очень сильно хочется вернуться (на службу, - ред.), думаю, так и будет, - вопрос когда, думаю, после окончания всех судебных тяжб», - сказал он.

Пограничник также сказал о том, что был  приятно удивлен  поздравлением Петра Порошенко и рассказал о своем самочувствии.

«Как видите, в мандраже, а так все нормально. Не изменился, похудел», - добавил он.

Колмогоров считает, что суды по его делу проходили с нарушениями.

«Конечно, уверен на 100 процентов, даже на 200. Нарушения были, они зафиксированы, - и у суда первой инстанции, и апелляционного», - сказал он.

Колмогоров добавил, что о своем поступке не жалеет и считает исполнение приказа командира своим долгом.

«Я бы сделал то же самое, в любом случае. Я военный человек, я выполняю приказы своих командиров, не более и не менее. Насколько я помню, за неисполнение приказа до 8 лет. Либо 8, либо 13, - выбирайте, кому что удобнее», - сказал он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:58

В Луганской области включат сирены: жителей просят не паниковать

Сегодня, 17:44

Усиленное патрулирование: Между Северодонецком и Лисичанском образовалась большая автомобильная очередь

Сегодня, 16:40

Боевики «ЛНР» заподозрили чиновников Луганскводы в хищениях

Сегодня, 15:56

Спортсмены Луганщины завоевали около 800 медалей

Сегодня, 15:47

Российские оккупанты отдают приказы обстреливать позиции сил АТО, дожидаясь ответки

Сегодня, 14:58

Наблюдатели ОБСЕ спасли женщину на КПВВ «Станица Луганская»

Сегодня, 14:31

В Новопсковском районе уволили начальника отдела образования из-за не поданной декларации

Сегодня, 13:35

Геращенко: Количество пленных в ОРДЛО растет

Сегодня, 12:54

Турчинов рассказал о “тест-драйве” украинских боеприпасов

Сегодня, 11:58

Боевики уничтожили медпункт в Песках

Сегодня, 11:28

Основные импортеры Луганщины направили в бюджет более 606 млн таможенных платежей

Сегодня, 10:48

«ЛНР» осталась без украинского водоснабжения

Новости Украины:

Сегодня, 17:56

Российский суд разрешил оспаривать "национализацию" недвижимости в Крыму

Сегодня, 17:46

На сына Авакова надели электронный браслет

Сегодня, 16:59

Убийство Окуевой: найден автомат, из которого расстреляли машину

Сегодня, 16:38

Более 500 тыс детей являются жертвами уклонения от уплаты алиментов со стороны родителей

Сегодня, 15:59

В Запорожье двух человек задержали за коммунистическую символику

Сегодня, 15:42

Через линию разграничения пытались провезти почти 100 тыс. грн.

Сегодня, 14:59

Колмогоров хочет вернуться на службу

Сегодня, 14:39

СБУ обижается, что украинцы забывают о ее достижениях и говорят о плохом

Сегодня, 14:33

В Одессе женщину оштрафовали на 3,6 миллиона за "евробляхи"

Сегодня, 13:58

ГПУ вызвала на допрос Шуфрича

Сегодня, 13:46

В Торецке арестован подозреваемый в развращении 11-летней девочки

Сегодня, 12:26

Рада отказалась уволить Авакова с должности министра внутренних дел

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 