Приморский райсуд Одессы отказал в удовлетворении искового заявления Светланы Н. к Одесской таможне ГФС, которая оштрафовала владелицу авто с литовским номером на рекордную сумму в 3,6 млн грн за нарушение условий транзита через таможенную территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Приморского районного суда города Одесса.

"Постановлением Приморского районного суда города Одесса отказано в удовлетворении искового заявления Светланы Н. к Одесской таможне ГФС об отмене постановления по делу об административном правонарушении, которым на нее, как на водителя автомобиля Cadillac Escalade, государственный номерной знак Литовской Республики был наложен штраф в размере 3 651 387, 15 грвн за нарушение условий транзита через таможенную территорию Украины", - говорится в сообщении.

Государственная фискальная служба во время вынесения постановления руководствовалась тем, что автомобиль на территорию Украины временно завез другой человек, поэтому Светлана не имела права пользоваться таким транспортным средством.