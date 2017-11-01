В Торецке арестован подозреваемый в развращении 11-летней девочки

Подозреваемый в развращении 11-летней девочки арестован в Торецке, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Восемнадцатилетний парень подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

"Установлено, что 3 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле одного из учебных заведений Торецка встретил 11-летнюю девочку. Применяя физическое насилие, мужчина заставил ее пойти с ним в разрушенное здание общежития, где совершил в отношении нее развратные действия", - говорится в сообщении.

Девочке удалось вырваться и убежать. Дома она все рассказала матери. Впоследствии мужчину задержали.

Суд удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.