В Киеве избили советника Авакова (видео)

В Киеве у здания Высшего специализированного суда избили советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, сообщает "Информатор".

Как видно на видео, у выхода из здания суда Шкиряка окружили десятки людей, которые начали оскорблять советника МВД. Кроме того, один из мужчин ударил Шкиряка ногой. На месте столкновения находились несколько сотрудников полиции, однако в конфликт они не вмешивались. Позже в конфликт вмешался неизвестный, которому удалось вывести Шкиряка из толпы.