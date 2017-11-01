В суде апелляционной инстанции прокуратура города Киева предотвратила безосновательное взыскание с ОАО "Укрзализныця" почти 1,5 млрд гривен в пользу ОАО "Сбербанк".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Так, указанное финучреждение, является 100% дочерним банком российского ОАО "Сбербанк", обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском о взыскании указанных средств с ПАО "Укрзализныця" в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и госпредприятием "Донецкая железная дорога" еще в 2011 году.

В связи с пребыванием ГП "Донецкая железная дорога" в состоянии прекращения, банк решил безосновательно взыскать задолженность с УЗ.

В свою очередь с целью защиты интересов государства и предупреждения незаконного взыскания значительной суммы средств с предприятия, единственным акционером которого является государство в лице Кабинета Министров Украины, прокуратура Киева вступила в рассмотрение указанного дела. Хозяйственный суд Киева от 20 октября 2017 года отказал в иске банка. Не соглашаясь с таким решением суда, ОАО "Сбербанк" обратился с апелляционной жалобой в Киевский апелляционный хозяйственный суд.

Киевский апелляционный хозяйственный суд согласился с доводами столичной прокуратуры, апелляционная жалоба банка оставлена ​​без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда - без изменений.