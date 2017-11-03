В Киеве неизвестные подстрелили таксиста

В Киеве двое неизвестных напали на водителя такси и совершили два выстрела: один - в средний палец на руке, другой - в голову.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

«Вчера, около 22:30, на проспекте Академика Заболотного,106, произошло дерзкое нападение на таксиста. По предварительной информации, двое неизвестных хотели ограбить водителя такси. Просто так водитель не сдался, и нападавшие совершили два выстрела. Один попал в средний палец на руке, другой - в голову. К счастью, водитель живой, сейчас он находится в больнице. Детали происшествия устанавливаются. Продолжается розыск преступников», - говорится в сообщении.