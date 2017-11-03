«Шахтер» обыграл «Мариуполь» в матче УПЛ

В матче 15-го тура футбольной Премьер-лиги в Мариуполе местный клуб принимал донецкий «Шахтер» поединок завершился со счетом 1:3.

ФК «Мариуполь» смог забить на старте второго тайма благодаря точному удару Фомина. Но последний гол в матче забил Бернард на 56-й минуте.

После этой победы «Шахтер» продолжает лидировать в чемпионате с 36 набранными очками. «Динамо» отстает на 10 очков.

По данным сайта мариупольского клуба, матч посетили 11670 зрителей.