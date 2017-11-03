Мужчина из палаточного городка под Радой ограбил и пытался изнасиловать женщину

Вечером в субботу, 4 ноября, в Мариинском парке Киева неизвестный в военной форме, предположительно из палаточного городка под Верховной Радой, ограбил и пытался изнасиловать женщину. В данный момент преступник не задержан, продолжаются следственные действия.

Сообщается, что нападение произошло в 22:45. На женщину, которая сидела на лавочке в ожидании своей подруги, набросился человек в военной форме защитной окраски. По заявлению пострадавшей, мужчина, по всем признакам находившийся в нетрезвом состоянии, схватил ее, начал бить, отобрал у нее мобильный телефон, и пытался ее изнасиловать.

Однако случайные прохожие спугнули насильника, скрывшегося в направлении палаточного городка, расположенного под Радой. Женщина добралась до ближайшего магазина, сотрудники которого вызвали полицию.

Прибывшие на место полицейские начали разыскивать подозреваемого в окрестностях, включая палаточный городок под Верховной Радой, где предположительно он мог скрываться. Однако находившиеся в палаточном городке люди, вместо того, чтобы оказать содействие правоохранительным органам, пытались угрожать пострадавшей. В итоге преступник так и не был задержан, ведутся поиски.

Сообщается, что в результате нападения у пострадавшей был украден мобильный телефон, ей также были нанесены увечья легкой и средней тяжести, зафиксированные правоохранителями. В данный момент следственные действия продолжаются.

Отметим, по данным редакции, это не первый случай нападения возле палаточного городка. Однако в большинстве случаев жертвы отказываются писать заявления.