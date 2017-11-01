» » В Киеве вакцинироваться от гриппа можно в 16 медучреждениях

В Киеве вакцинироваться от гриппа можно в 16 медучреждениях

Сегодня, 10:49 citynews.net.ua | Напечатать

Осуществить вакцинацию против гриппа можно в 16 учреждениях здравоохранения Киева. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной  администрации Николай Поворозник во время проверки наличия вакцин в аптеках КП «Фармация», сообщает пресс-служба КГГА.

«Вакцинация – самый эффективный метод профилактики гриппа. Сейчас осуществить вакцинацию можно в 16 учреждениях здравоохранения столицы. Аптечные пункты коммунального предприятия «Фармация», расположенные в этих медучреждениях, в полной мере обеспечены вакцинами против гриппа. При необходимости будет проведена дополнительная закупка вакцин», - заверил Поворозник.

По его словам, в большинстве случаев вакцинация защищает от болезни или делает ее ход менее сложным. И с точки зрения финансовой составляющей – лечить осложнения гриппа намного дороже, чем заплатить за вакцину.

Прививки жителям Киева проводится независимо от места проживания. Медицинская составляющая (осмотр врача, консультация, сама процедура) – бесплатны. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не требует.

Адреа учреждений здравоохранения:

1. КНП «ЦПМСП № 1 Голосеевского района Киева», ул. Якубовского, 6 (взрослые и дети);

2. КНП «ЦПМСП № 2 Дарницкого района Киева», ул. Архитектора Вербицкого, 5 (взрослые);

3. КНП «ЦПМСП № 2 Дарницкого района Киева», ул. Тростянецкая, 8д (дети);

4. КНП «ЦПМСП № 1 Деснянского района Киева», просп. Маяковского, 32б (взрослые);

5. КНП «ЦПМСП № 3 Деснянского района Киева», ул. Матеюка, 3 (взрослые);

6. КНП «ЦПМСД № 4 Деснянского района Киева», бульв. Вигуровский, 4 (дети);

7. КНП «КДЦ Днепровского района Киева», ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5 (взрослые и дети);

8. Филиал № 2 КНП «ЦПМСП № 1 Оболонского района Киева», ул. Тимошенко, 14 (взрослые);

9. Филиал № 3 КНП «ЦПМСП № 1 Оболонского района Киева», ул. Тимошенко, 14 (дети);

10. Амбулатории общей практики – семейной медицины №№ 5-8 КНП «ЦПМСП Печерского района Киева», ул. Профессора Подвысоцкого, 13 (взрослые и дети);

11. КНП «ЦПМСП № 2 Подольского района Киева», просп. Свободы, 22 (взрослые и дети);

12. Филиал № 2 КНП «ЦПМСП № 1 Святошинского района Киева», ул. Академика Ефремова, 11 (дети);

13. КНП «ЦПМСП № 3 Святошинского района Киева», ул. П. Куренного, 2 (взрослые);

14. КНП «ЦПМСП № 1  Соломенского района Киева», ул. Академика Стражеско, 6а (дети);

15. КНП «ЦПМСП № 2 Шевченковского района Киева», ул. Н. Пимоненко, 10 (взрослые и дети);

16. Киевская городская студенческая поликлиника, ул. Политехническая, 25/29 (взрослые).


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:50

ОБСЕ: с начала года на Донбассе погибли более 400 гражданских

Сегодня, 14:59

ВККС намерена уволить 14 судей из зоны АТО

Сегодня, 14:21

Недалеко от места убийства депутата в Северодонецке обнаружен еще один труп

Сегодня, 14:20

На Луганщине сгорело здание сельсовета

Сегодня, 13:46

Возле Каменки получил ранение боец АТО

Сегодня, 13:41

В боях на Донбассе погибли свыше 300 украинских артиллеристов

Сегодня, 11:56

В Луганской области СБУ задержала сообщника боевиков со взрывчаткой

Сегодня, 11:08

ООН и "Человек в беде" отправили в ОРДЛО 20 грузовиков с гуманитарной помощью

Сегодня, 10:41

Из-за чего убили депутата Самарского (версии полиции)

Сегодня, 10:16

В полиции предполагают, что убийство Самарского было умышленным

Сегодня, 10:03

Полиция Луганщины расследует убийство депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского (подробности)

Сегодня, 09:24

Боевики обстреляли позиции АТО 16 раз, ранен военный

Новости Украины:

Сегодня, 15:53

Укрзалізниця запустит поезд-трансформер из Киева в Запорожье

Сегодня, 15:09

ГП Антонов подтвердило переговоры с Россией по Руслану

Сегодня, 14:59

В Киеве количество заболеваний менингитом увеличилось в 2,7 раза

Сегодня, 13:45

Под Киевом ограбили дом футболиста «Динамо»

Сегодня, 13:40

Подозреваемый в убийстве украинца в Гданьске задержан

Сегодня, 11:10

В Харьковской область автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

Сегодня, 10:49

В Киеве вакцинироваться от гриппа можно в 16 медучреждениях

Сегодня, 09:47

В Киеве задержали мужчину, «заминировавшего» свадьбу друзей

Сегодня, 09:31

Мужчина устроил резню в ресторане в центре Сум

Вчера, 18:55

В Харьковской области в пункте пропуска на границе с РФ умерла женщина

Вчера, 18:00

В Харьковской области произошло массовое отравление детей

Вчера, 17:45

Житомирские депутаты обратились к Раде относительно оборота оружия

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 