В Киеве вакцинироваться от гриппа можно в 16 медучреждениях

Осуществить вакцинацию против гриппа можно в 16 учреждениях здравоохранения Киева. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время проверки наличия вакцин в аптеках КП «Фармация», сообщает пресс-служба КГГА.

«Вакцинация – самый эффективный метод профилактики гриппа. Сейчас осуществить вакцинацию можно в 16 учреждениях здравоохранения столицы. Аптечные пункты коммунального предприятия «Фармация», расположенные в этих медучреждениях, в полной мере обеспечены вакцинами против гриппа. При необходимости будет проведена дополнительная закупка вакцин», - заверил Поворозник.

По его словам, в большинстве случаев вакцинация защищает от болезни или делает ее ход менее сложным. И с точки зрения финансовой составляющей – лечить осложнения гриппа намного дороже, чем заплатить за вакцину.

Прививки жителям Киева проводится независимо от места проживания. Медицинская составляющая (осмотр врача, консультация, сама процедура) – бесплатны. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не требует.

Адреа учреждений здравоохранения:

1. КНП «ЦПМСП № 1 Голосеевского района Киева», ул. Якубовского, 6 (взрослые и дети);

2. КНП «ЦПМСП № 2 Дарницкого района Киева», ул. Архитектора Вербицкого, 5 (взрослые);

3. КНП «ЦПМСП № 2 Дарницкого района Киева», ул. Тростянецкая, 8д (дети);

4. КНП «ЦПМСП № 1 Деснянского района Киева», просп. Маяковского, 32б (взрослые);

5. КНП «ЦПМСП № 3 Деснянского района Киева», ул. Матеюка, 3 (взрослые);

6. КНП «ЦПМСД № 4 Деснянского района Киева», бульв. Вигуровский, 4 (дети);

7. КНП «КДЦ Днепровского района Киева», ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5 (взрослые и дети);

8. Филиал № 2 КНП «ЦПМСП № 1 Оболонского района Киева», ул. Тимошенко, 14 (взрослые);

9. Филиал № 3 КНП «ЦПМСП № 1 Оболонского района Киева», ул. Тимошенко, 14 (дети);

10. Амбулатории общей практики – семейной медицины №№ 5-8 КНП «ЦПМСП Печерского района Киева», ул. Профессора Подвысоцкого, 13 (взрослые и дети);

11. КНП «ЦПМСП № 2 Подольского района Киева», просп. Свободы, 22 (взрослые и дети);

12. Филиал № 2 КНП «ЦПМСП № 1 Святошинского района Киева», ул. Академика Ефремова, 11 (дети);

13. КНП «ЦПМСП № 3 Святошинского района Киева», ул. П. Куренного, 2 (взрослые);

14. КНП «ЦПМСП № 1 Соломенского района Киева», ул. Академика Стражеско, 6а (дети);

15. КНП «ЦПМСП № 2 Шевченковского района Киева», ул. Н. Пимоненко, 10 (взрослые и дети);

16. Киевская городская студенческая поликлиника, ул. Политехническая, 25/29 (взрослые).