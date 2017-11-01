Мужчина устроил резню в ресторане в центре Сум

В Сумах во дворе ресторана З0-летний мужчина нанес ножевые ранения сотруднику и охраннику заведения.

Об этом сообщает отдел коммуникации облуправления полиции.

Злоумышленник заявил, что таким образом он «разрешил» двухлетний конфликт относительно нежелания руководства ресторана обустроить водоотвод, из-за неустроенности которого все дождевые воды размывают фундамент многоквартирного дома, в котором он живет.

2 ноября утром в полицию поступило сообщение, что на территории ресторана «Фалькони», который расположен по улице Покровской в ​​Сумах, раздаются выстрелы. По указанному адресу выехали патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. На месте происшествия один из охранников заведения передал им молодого человека. Задержанным оказался 30-летний ранее судимый сумчанин, который живет в одном из многоквартирных домов по соседству с рестораном. Как выяснилось, мужчина ножом нанес телесные повреждения завхозу и одному из охранников заведения. После чего пытался убежать, спрятавшись в маршрутном такси. Однако был разоблачен.

«Благодаря охраннику данного заведения, кстати, бывшему работнику МВД, злоумышленник был задержан, - сказал начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Во время беседы он пояснил, что утром пришел в ресторан решать вопросы обустройства водоотвода в заведении, из-за которых вода льется под их многоквартирный дом. Конфликт между ним и заведением длился не один год. В этот раз он пришел уже с ножом».

Задержанный доставлен в Сумской отдел полиции. Двух пострадавших с колото-резаными ранами доставили в больницу.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 КУ Украины «Хулиганство» совершенное с применением холодного оружия. За содеянное злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.