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За прошлые сутки в пожарах погибло рекордное число украинцев

Сегодня, 11:29 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки, 1 ноября, сразу 8 украинцев погибли на пожарах в жилом секторе, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, по данным ведомства, травмы различной степени тяжести получили еще 5 человек, а 12 удалось спасти.

«С тех пор как температура воздуха за окном существенно снизилась и граждане начали отапливать свои дома, показатель трагических случаев в жилом секторе пугает стабильно высокими цифрами… И это при довольно небольшом количестве возгораний в жилом секторе. В частности, в течение минувших суток в Украине произошло 96 пожаров в помещениях граждан», – говорится в сообщении.

Как отмечают пожарные, основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту. "Курение в постели, перегрузки электросети и бытовых приборов, старые обогреватели, неисправное печное отопление, а также небрежность взрослых по отношению к собственным детям. Речь идет об оставленных без присмотра спичках и ярких зажигалках в местах, которые легко доступны для детей, а также многочисленных случаях, когда малолетние дети остаются дома наедине с включенными электроприборами. С высокой вероятностью эти факторы приводят к пожарам в домах. Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях», – подчернуи в ГосЧС.

Так, в Николаевской области в селе Сухой Еланец Новоодесского района в результате пожара, возникшего в одноэтажном жилом доме, погибли 2 граждан: мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года рождения.

Также в одном из частных домов в Чернигове в результате неисправной электросети произошел пожар, который унес жизни одинокого владельца квартиры 1948 года.

В то же время в Киевской области на пожаре в собственном доме также погиб владелец 1925 года рождения.

Кроме того, случаи гибели зафиксированы прошедшие сутки также в Днепропетровской, Хмельницкой, Одесской, и в Киеве.

По данным ГосЧС, всего с начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 1 тыс. 259 и 1 тыс. 210 человек соответственно.


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