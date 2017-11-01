Зайцеву привезли на место ДТП в Харькове для следственного эксперимента

В Харькове для проведения следственного эксперимента на место жуткого ДТП, которое произошло в городе вечером 18 октября, привезли подозреваемую 20-летнюю Елену Зайцеву, пишет ТСН.

Сообщается, что девушку привезли в автозаке и наручниках, но во время выяснения обстоятельств трагедии одну руку ей освободили.

Следователи с помощью Зайцевой пытались воспроизвести схему движения авто, за рулем которого она была. Водитель «Таурега» в следственном эксперименте участия не принимал. «На время выяснения обстоятельств движение в том месте перекрыли и возобновили лишь после возвращения Зайцевой в следственный изолятор», - пишет издание.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.