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ГФС и НАБУ добились ареста 450 миллионов «самого известного контрабандиста»

Вчера, 16:30 citynews.net.ua | Напечатать

Государственная фискальная служба и Национальное антикоррупционное бюро добились ареста 450 млн грн, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

«ГФС вместе с НАБУ достигли значительного прогресса в борьбе со схемами по минимизации таможенных платежей. В результате наших совместных действий в конце прошлой недели были арестованы 450 млн грн, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины», – отметил он.

Продан пояснил работу схемы контрабандистов. «Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых являются подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз. Например, обувь дельцы декларировали по $0,5 за килограмм», – сообщил он.

По словам Продана, получив декларации по очевидно недостоверными данными, таможенники корректировали таможенную стоимость до уровня, который соответствовал реальной стоимости товара. «Но представители одесских компаний, пользуясь 55 статьей Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовые гарантии, что давало возможность направить товар в свободное обращение. А дальше эти компании-импортеры обращались в один из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию. Хотя было совершенно очевидно, что доверять документам, которые предоставляют компании-импортеры, нельзя. Это полная фикция. Но одесские судьи почему-то этого не замечали», – почеркнул он.

«Мы собрали всю информацию о действиях участников схемы и отправили ее правоохранителям. Средства контрабандистов арестованы. Я очень надеюсь, что НАБУ доведет это дело до конца. И к уголовной ответственности будут привлечены все «действующие лица» - в том числе и представители судебной ветви власти.

Акцентирую внимание: это - необычная операция. За одесскими компаниями-однодневками стоит влиятельный в Украине клан контрабандистов с миллиардными оборотами, который договаривался и работал при любой власти. Мы впервые начали системно уничтожать этот масштабный бизнес», – подытожил Продан.


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