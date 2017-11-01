Добровольца Амину Окуеву похоронили без публичного прощания

Родственники убитой под Киевом экс-участницы добровольческого батальона «Киев-2» Амины Окуевой решили похоронить ее без публичного прощания.

Об этом сообщило Громадське.

Как анонсировал ранее Муфтий Саид Исмагилов, с Окуевой должны были прощаться во вторник, 31 октября на территории мечети.

Однако мать погибшей не захотела, чтобы это было публичное прощание.

Муж Окуевой Адам Осмаев сообщил, что прощания с погибшей не будет, и ее уже похоронили в другом месте, но это было непублично.

Стало известно, что Окуева задолго до первого покушения в июне этого года написала завещание, в котором указала, где хочет быть похоронена.

По данным СМИ, Окуеву похоронили в Днипре рядом с могилой другого участника чеченских войн генерала Исы Мунаева. Он возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева и погиб в феврале 2015 при обороне Дебальцево.