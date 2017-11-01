В Киеве активистка Femen сожгла медведей возле магазина Roshen (видео)

Участница движения Femen подожгла медведей возле магазина Roshen в Киеве в хеллоуиновскую ночь.

Об этом сообщает пресс-служба движения.

«В хеллоуиновскую ночь напротив одного из магазинов, торгующих конфетами, произвольно самовозгорелись плюшевые монстры. Совершенно случайно на месте происшествия оказалась секстремистка Femen с традиционным для этого дня призывом: конфеты или импичмент», - заявили в пресс-службе.