В Днепре в собственной квартире мужчина подорвал себя гранатой

Один человек погиб в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома в Днепре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Днепропетровской области.

Полицейские выяснили, что в квартире взорвалась граната типа Ф-1. В момент инцидента в ней присутствовали хозяин квартиры, который погиб, и его супруга.

"Предварительная причина трагедии - взрыв гранаты Ф-1. Погибший - хозяин квартиры, 1956 года рождения. В момент взрыва в доме находилась жена погибшего, она не пострадала. Подробности обстоятельства происшествия будут выяснены в рамках досудебного расследования", - говорится в сообщении.