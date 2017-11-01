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В Днепре в собственной квартире мужчина подорвал себя гранатой

Сегодня, 10:16 citynews.net.ua | Напечатать

Один человек погиб в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома в Днепре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Днепропетровской области.

Полицейские выяснили, что в квартире взорвалась граната типа Ф-1. В момент инцидента в ней присутствовали хозяин квартиры, который погиб, и его супруга.

"Предварительная причина трагедии - взрыв гранаты Ф-1. Погибший - хозяин квартиры, 1956 года рождения. В момент взрыва в доме находилась жена погибшего, она не пострадала. Подробности обстоятельства происшествия будут выяснены в рамках досудебного расследования", - говорится в сообщении. 


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