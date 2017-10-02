Сотрудники Службы безопасности Украины задержали судью районного суда в Одесской области и его сообщника по подозрению в подделке судебных решений, передающих боевикам так называемой "ДНР" квартир в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

В нем отмечается, что следствием установлен факт того, что участники организованной группы, в состав которой входили судья, боевики "ДНР" и другие лица, в течение 2015-2016 годов подделывали решения Кировского районного суда Донецка от имени бывших судей этого суда о якобы изменениях в 2013-2014 годах владельцев квартир на временного оккупированной территории Донецкой области.

Поддельные решения суда предоставлялись регистраторам, которые переоформляли объекты недвижимости на подставных лиц, после чего ими распоряжались представители "ДНР".

Также отмечается, что беспрепятственность противоправной деятельности указанной организованной группы на временно оккупированной территории Донецкой области обеспечивал так называемый "заместитель министра внутренних дел ДНР".

В настоящее время получены доказательства противоправного завладения таким образом тремя квартирами в Донецке и Торезе Донецкой области.

Также исследуются обстоятельства подготовки и противоправного отчуждения еще не менее 7 объектов недвижимого имущества.

По результатам проведения обыска по месту жительства судьи, помимо прочего, обнаружена и изъята гербовую печать и штамп ликвидированного Кировского районного суда Донецка, черновики, технические паспорта на квартиры, свидетельства о смерти лиц, выданные "ДНР", и другие документы и предметы, которые использовались для подделки решений суда.

В настоящее время готовятся сообщение о подозрении и представление в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей, ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.