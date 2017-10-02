В сети появился официальный трейлер художественного фильма "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева об обороне Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе.

Об этом сообщил режиссер Ахтем Сеитаблаев на своей странице в Facebook.

"Вместе с командой представляем вам официальный трейлер нашего фильма Киборги", - сказал он.

Ахтем Сеитаблаев сообщил, что премьера фильма посвящена Амине Окуевой, которая погибла 30 октября 2017 года неподалеку от села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений.

"Амина Окуева, сестра моя ...лично я посвящаю эту премьеру тебе.. Вечная память.. Герои не умирают.. Слава Украине!", - написал он.